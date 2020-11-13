Главврач «Феофании» прокомментировал лечение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице «Феофания» на тех же условиях, что и другие пациенты, подчеркивает главный врач «Феофании» Игорь Семенив.

«Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Семенив напомнил, что «Феофания» с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. «И бюджет для каждого — одинаковый. И это далеко не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить», — указал он.

Главврач «Феофании» также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо. «Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление», — отметил он.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице «Феофания».

«Феофания» — медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает государственных служащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.