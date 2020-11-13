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Украина подписала с NASA договоренности в рамках программы «Артемида» об исследовании Луны и Марса

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Украина подписала с NASA договоренности в рамках программы «Артемида» об исследовании Луны и Марса

Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что Украина стала девятой страной-подписантом Договоренностей по «Артемиде».

Договоренности, в частности, содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА «Артемида», а именно:

  • Мирные исследования: все мероприятия, проводимые по программе Артемиды, должны осуществляться в мирных целях;
  • Прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;
  • Совместимость: Нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;
  • Экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы «Артемида» в контексте Соглашения о спасении;
  • Регистрация космических объектов: Любое государство, участвующее в программе, должно быть участницей Конвенции о регистрации;
  • Распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;
  • Сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическую наследство;
  • Космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов является ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии к Договору по космосу;
  • Деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип должного внимания, как того требует Договор по космосу;
  • Орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

«Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы „Артемида“.

Перечисленные принципы и Договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что Договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства», — заявил глава ГКА Владимир Усов.

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Сообщается, что подписание Договоренностей будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между Кабмином Украины и Правительством США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряло силу 22 января 2019), расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках Украинской-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана 2016 году.

13 октября 2020 года в рамках 71-го Международного астронавтического конгресса восемь государств подписали Договоренности в рамках программы «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

космос, НАСА, Артемида
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