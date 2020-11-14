Суд отменил результаты выборов в Харьковский горсовет

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах выборов в городской совет города.

Об этом сообщает областная организация «Европейской солидарности» на своей странице в Facebook.

Суд постановил, что теризбирком должен «продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета».

Иск был подан кандидатом в депутаты горсовета от партии «Слуга народа» Алексеем Вацом.

Вац хотел, чтобы суд признал выборы несостоявшимися, назначив повторные.

В своем иске кандидат в депутаты говорил, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неверные цифры, исправления корректором и тому подобное.

Сообщается, что по итогам выборов 34 места в горсовете займут депутаты Блока Кернеса — «Успешный Харьков». 19 — от «Оппозиционной платформы — За жизнь». По девять мест получили «Европейская солидарность» и «Слуга народа». Семь — у «Партии Шария» и шесть — у Блока Светличной «Вместе!».

Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.

25 октября жители Харькова выбирали нового мэра и новый состав городского совета.

Повторное голосование за кандидатов в мэры пройдет в ряде крупных городов до конца ноября. Второй тур выборов назначен уже на это воскресенье, 15 ноября, в семи населенных пунктах.