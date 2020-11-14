Суд отменил результаты выборов в Харьковский горсовет

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах выборов в городской совет города.
Об этом сообщает областная организация «Европейской солидарности» на своей странице в Facebook.
Суд постановил, что теризбирком должен «продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета».
Иск был подан кандидатом в депутаты горсовета от партии «Слуга народа» Алексеем Вацом.
Вац хотел, чтобы суд признал выборы несостоявшимися, назначив повторные.
В своем иске кандидат в депутаты говорил, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неверные цифры, исправления корректором и тому подобное.
Сообщается, что по итогам выборов 34 места в горсовете займут депутаты Блока Кернеса — «Успешный Харьков». 19 — от «Оппозиционной платформы — За жизнь». По девять мест получили «Европейская солидарность» и «Слуга народа». Семь — у «Партии Шария» и шесть — у Блока Светличной «Вместе!».
Мэром Харькова в первом туре был повторно избран Геннадий Кернес.
25 октября жители Харькова выбирали нового мэра и новый состав городского совета.
Повторное голосование за кандидатов в мэры пройдет в ряде крупных городов до конца ноября. Второй тур выборов назначен уже на это воскресенье, 15 ноября, в семи населенных пунктах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016