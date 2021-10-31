По состоянию на 13:00 явка в Харькове составила меньше 13%

По состоянию на 13:00 воскресенья бюллетени для голосования на внеочередных выборах городского головы Харькова получили 130 тыс.416 человек, сообщила секретарь городской территориальной избирательной комиссии Кристина Мишустина.

«Зарегистрировано 1 млн 17 тыс. 584 избирателей. Количество избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках — 130 тыс 416 человек», — сказала Мишустина на брифинге.

В пересчете на проценты явка составляет 12,8%. На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13:00 явка составила 13,5%

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.