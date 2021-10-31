По состоянию на 13:00 явка в Харькове составила меньше 13%

По состоянию на 13:00 воскресенья бюллетени для голосования на внеочередных выборах городского головы Харькова получили 130 тыс.416 человек, сообщила секретарь городской территориальной избирательной комиссии Кристина Мишустина.
«Зарегистрировано 1 млн 17 тыс. 584 избирателей. Количество избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках — 130 тыс 416 человек», — сказала Мишустина на брифинге.
В пересчете на проценты явка составляет 12,8%. На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13:00 явка составила 13,5%
Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016