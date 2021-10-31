Появились первые экзит-полы по выборам в Харькове

По данным опроса центра «Социальный мониторинг» на выборах городского головы Харьков в первом туре побеждает Игорь Терехов — 51,9%.
На втором месте Михаил Добкин — 27,6%.
На третьем месте кандидат от партии Порошенко Евросолидарность Александр Скорик — 6%.
На четвёртом месте лидер харьковской ячейки ультраправой партии «Нацкорпус» Константин Немичев — 5,1%. Далее идут Алина Мустафаева — депутат горсовета от «Слуги народа» (3%), кандидат от Партии Шария Владимир Плетнев (2,5%), самовыдвиженец Денис Ярославский (1,4%).
Также после закрытия избирательных участков в Харькове были объявлены результаты экзит-полла, который был проведен совместными усилиями компаний «Нью Имидж Маркетинг Групп», «Хьюмен Ресерч» и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.
По данным экзит-полла, на выборах мэра Харькова также побеждает Игорь Терехов — за него проголосовали 53,8% харьковчан. За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.
Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.
В случае, если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.
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