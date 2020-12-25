Маск считает хорошей идеей объединение Tesla и SpaceX

Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании. Об этом миллиардер написал в среду в Twitter, комментируя соответствующее предложение блогера Дэйва Ли.
Ли высказал идею создания холдинговой компании X, по отношению к которой полностью или частично принадлежащие Маску Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink станут дочерними предприятиями. «Илон, что ты думаешь об этом?», — написал блогер. Маск прокомментировал публикацию Ли, назвав изложенную им концепцию «хорошей идеей».
По последним оценкам журнала Forbes, состояние Маска составляет $147 млрд. Он занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.
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