73% американцев считают, что Байден выиграл выборы

73% американцев считают, что выборы в США выиграл Джо Байден, в то время как в пользу Дональда Трампа высказались лишь 5% респондентов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters.

При этом порядка 52% республиканцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп «по праву выиграл» на прошедших выборах. Лишь 29% сторонников Республиканской партии придерживаются мнения, что кандидат от демократов Джозеф Байден честно одержал победу на президентских выборах. При этом 68% республиканцев считают, что выборы были сфальсифицированы, так же думает одна треть респондентов без партийных пристрастий и 16% сторонников Демократической партии.

Исследование было проведено в онлайн-формате в период с 13 по 17 ноября, в нем приняли участие 1346 респондентов, в том числе 598 демократов и 496 республиканцев.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.