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Украине выделят бесплатную вакцину от коронавируса только для 20% населения

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Украине выделят бесплатную вакцину от коронавируса только для 20% населения

COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран», — написал Ляшко в соцсети Facebook в среду.

Он отметил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), предварительные результаты исследования которого показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.

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«Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины», — подчеркнул Ляшко.

вакцина, коронавирус, COVAX
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