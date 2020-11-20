Степанов рассказал, когда в Украину поступят первые вакцины против COVID-19

Первый транш вакцин против COVID-19 в рамках инициативы COVAX Украина получит в первом полугодии 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Первый транш вакцин мы рассчитываем получить в первом полугодии 2021. Первый транш будет состоять из 1,2 млн доз и, по расчетам, он прибудет в Украину в первом полугодии 2021 года», — сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Степанов сообщил, что до 7 декабря будет подписана соответствующая техническая документация.

«Прежде всего, мы планируем вакцинировать людей из групп риска: медицинских работников, граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями », - сообщил он.

Степанов напомнил, что, по информации ВОЗ, в настоящее время 10 фармкомпаний находятся на завершающей третьей стадии клинических испытаний вакцины против COVID-19 и в ближайшее время планируют завершить испытания и зарегистрировать вакцину.