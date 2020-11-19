Для военных введут обязательный тест на знание английского

Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в Вооруженных силах Украины, это обусловлено внедрением в армии стандартов НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в минобороны составили ориентировочный каталог должностей офицерского состава, где указано, на каком уровне должно быть образование военного и его владение английским языком. Кроме того, те, кто владеет английским языком на достаточном уровне, смогут получать профессиональное военное образование на иностранном языке, что открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

В феврале 2019 года Верховная Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны на ЕС и НАТО.