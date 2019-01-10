Порошенко анонсировал готовность украинской армии уже в 2020 году действовать по стандартам НАТО

Украинская армия наращивает свою силу, и в 2020 году Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
«В 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности», — отметил П.Порошенко во время встречи с жителями г.Здолбунов в Ривненской области, сообщает пресс-служба президента в четверг.
Он подчеркнул, что за 4 года были заново созданы ВСУ, и «сегодня — это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных и обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, боевым, жилым и другим обеспечением».
По его словам, украинская армия способна достойно противостоять врагу и наращивает свою силу — на нужды обороны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП.
«Мы инвестируем часть ресурсов в мощности оборонно-промышленного комплекса, восстанавливаем работу конструкторских бюро, создаем новые рабочие места в ОПК. Каждый месяц украинское войско получают десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия, техники, в том числе самолетов и ракет», — подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что усилия украинского народа и героизм армии вызывают уважение и понимание в мире и позволяют украинской дипломатии укрепить международную коалицию в поддержку Украины, включая санкции, помощь в подготовке специалистов, поставки оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
Президент выразил уверенность, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета. «Наш путь — к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины», — сказал Порошенко.
Он также отметил, что членство в Европейском Союзе — это путь к благосостоянию страны, а евроатлантическая интеграция — это путь к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. «И мы доказали, что способны одерживать победы на этом определенном украинским народом пути», — подчеркнул глава государства.
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