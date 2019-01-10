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Порошенко анонсировал готовность украинской армии уже в 2020 году действовать по стандартам НАТО

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Порошенко анонсировал готовность украинской армии уже в 2020 году действовать по стандартам НАТО

Украинская армия наращивает свою силу, и в 2020 году Вооруженные силы Украины будут способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

«В 2020 году ВСУ будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности», — отметил П.Порошенко во время встречи с жителями г.Здолбунов в Ривненской области, сообщает пресс-служба президента в четверг.

Он подчеркнул, что за 4 года были заново созданы ВСУ, и «сегодня — это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных и обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, боевым, жилым и другим обеспечением».

По его словам, украинская армия способна достойно противостоять врагу и наращивает свою силу — на нужды обороны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП.

«Мы инвестируем часть ресурсов в мощности оборонно-промышленного комплекса, восстанавливаем работу конструкторских бюро, создаем новые рабочие места в ОПК. Каждый месяц украинское войско получают десятки и сотни единиц нового и модернизированного оружия, техники, в том числе самолетов и ракет», — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что усилия украинского народа и героизм армии вызывают уважение и понимание в мире и позволяют украинской дипломатии укрепить международную коалицию в поддержку Украины, включая санкции, помощь в подготовке специалистов, поставки оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Президент выразил уверенность, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета. «Наш путь — к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины», — сказал Порошенко.

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Он также отметил, что членство в Европейском Союзе — это путь к благосостоянию страны, а евроатлантическая интеграция — это путь к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан. «И мы доказали, что способны одерживать победы на этом определенном украинским народом пути», — подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко, НАТО, ВСУ
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Четверг, 10 января 2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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