Еще несколько арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем

Ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Al-Arabiya.

«Есть арабские страны, которые присоединятся к мирным соглашениям с Израилем», — сообщил Помпео.

Он добавил, что США продолжат свои усилия по достижению мира в регионе.

Израиль в сентябре нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном. Торжественная церемония подписания соглашений о нормализации связей прошла 15 сентября в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. Комплекс подписанных документов об урегулировании получил название «Авраамических мирных соглашений». В октябре о намерении присоединиться к процессу нормализации с Израилем, запущенным администрацией США, объявил Судан.