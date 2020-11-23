Штаб Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в новой администрации

Штаб кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена, которого американские СМИ назвали победителем выборов, опубликовал список кандидатур на ключевые посты в администрации.
Так, пост госсекретаря займет Энтони Блинкен, который был замгоссекретаря с 2015 по 2017 год в администрации предыдущего президента-демократа Барака Обамы.
Министром внутренней безопасности США должен стать Алехандро Майоркас, который, как и Блинкен, занимал пост заместителя министра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год.
Советником по нацбезопасности будет назначен Джейк Салливан. Также предполагается, что ЦРУ возглавит Эврил Хейнс, постпредом США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а спецпосланником президента по климату — бывший госсекретарь Джон Керри.
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