Штаб Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в новой администрации

Штаб кандидата от Демократической партии в президенты США Джо Байдена, которого американские СМИ назвали победителем выборов, опубликовал список кандидатур на ключевые посты в администрации.

Так, пост госсекретаря займет Энтони Блинкен, который был замгоссекретаря с 2015 по 2017 год в администрации предыдущего президента-демократа Барака Обамы.

Министром внутренней безопасности США должен стать Алехандро Майоркас, который, как и Блинкен, занимал пост заместителя министра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год.

Советником по нацбезопасности будет назначен Джейк Салливан. Также предполагается, что ЦРУ возглавит Эврил Хейнс, постпредом США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а спецпосланником президента по климату — бывший госсекретарь Джон Керри.