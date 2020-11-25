В немецком деле Навального есть несколько предметов со следами «Новичка»

Правительство Германии заявляет, что, кроме бутылки из номера Алексея Навального в томской гостинице, есть и другие предметы со следами вещества, вызвавшего отравление политика. Это следует из ответа правительства ФРГ на парламентский запрос «Альтернативы для Германии», который опубликован во вторник на сайте Бундестага.

Один из вопросов в документе, датированном 19 ноября, сформулирован следующим образом: «Есть ли, по сведениям федерального правительства, в деле Навального, помимо той бутылки, другие предметы со следами „Новичка“?» Ответ федерального правительства: «Да». Никаких подробностей не приводится.

Также в документе говорится, что у кабмина ФРГ нет данных о том, у кого именно была эта бутылка во время перевозки Навального из Омска в Берлин.

Алексей Навальный, по данным властей Германии, был отравлен в России веществом класса «Новичок». Он больше двух недель провел в коме, а затем лечился в берлинской клинике «Шарите». Власти России настаивают, что анализы, взятые у политика в Омске, где он был первоначально госпитализирован, не показали наличия ядов.