Войти
Шмыгаль не исключил введения новогоднего карантина
официально
Шмыгаль не исключил введения новогоднего карантина
Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах
планы
Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

В Израиле начали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения

372
В Израиле начали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения

Израильская правительственная комиссия по коронавирусу в рамках пилотной программы разрешила открытие с 27 ноября по 6 декабря 15 торговых центров в разных районах страны. Об этом сообщила в четверг канцелярия израильского премьера.

«Правительственная комиссия по коронавирусу утвердила пилотную программу открытия рынков и торговых центров. Постановление вступит в силу спустя 24 часа с даты утверждения при условии одобрения парламентской комиссией», — говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что уже выбраны шесть торговых центров, которые откроются в Беер-Шеве, Иерусалиме, Кирьят-Бялике, Петах-Тикве и Рамат-Гане. Еще 9 будут определены посредством жеребьевки. Одновременно в соответствии с решением Минздрава в рамках пилотной программы планируется открыть в ограниченном режиме рынки на открытых площадках, а также разрешить работу семи музеев при условии предварительного заказа билетов, отмечается в сообщении.

Количество посетителей в торговых центрах будет ограничено до «одного человека на 7 кв. м», в каждом отдельном магазине смогут находиться одновременно не более 10 человек. По истечении 10 дней пилотной программы правительственная комиссия по коронавирусу подведет ее итоги и примет решение о возможности открытия остальных торговых центров на территории страны, закрытых из-за роста заболеваемости COVID-19 с середины сентября.

1 ноября в Израиле начался уже второй этап смягчения повторного карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного через неделю до тотального. В рамках предыдущего послабления ограничений 17 ноября в стране открылись торговые центры, работающие по принципу отдельных бутиков и лавок на открытой площадке. 24 ноября комиссия по коронавирусу разрешила ученикам 5 и 6 классов школ вернуться за парты с 24 ноября, ученикам 10, 11 и 12 классов — с 29 ноября, а 7, 8 и 9 классов — с 6 декабря.

Читайте также: В Украине снова более 15000 заболевших за сутки

Врачи выявили в Израиле за последние 24 часа 882 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 331 678. За сутки в стране умерли пять пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 2 826. Согласно сводке, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение в настоящий момент проходят 9 010 заразившихся коронавирусом, состояние 285 пациентов оценивается как тяжелое, 110 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом.

Израиль, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 26 ноября 2020
Среда, 25 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Большом строительстве» (окончание)

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой. Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Строительная опухоль: Как местные власти превращают Ирпень в бетонное гетто

Еще совсем недавно Ирпень был самым уютным городом Киевской агломерации, который оставался курортной зоной, находясь в непосредственной близости от столицы. По числу зеленых насаждений он значился лидером среди других спутников Киева, выполнял функцию «легких столицы» и являлся уникальным лесным городком, куда даже жители мегаполиса приезжали за глотком чистого свежего воздуха. С приходом к власти Владимира Карплюка Ирпенский регион сменил вектор лидерства, и теперь занимает первые места в списках незаконного строительства, вырубки лесов, истребления заповедных зон и уничтожения инвестиционной привлекательности за рекордно короткие сроки.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Основные тенденции экономического развития Украины

Риск сокращения доходов Государственного бюджета Украины и повышения стоимости государственных заимствований существенно затрудняет выполнение государственных программ по поддержке экономики, которые необходимы для выхода экономики Украины из кризиса. Отсутствие достаточного пространства для финансирования государственных расходов по приемлемой стоимости ставит Украину в неравные условия со странами ЦВЕ в контексте преодоления кризиса.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016