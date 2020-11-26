В Израиле начали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения

Израильская правительственная комиссия по коронавирусу в рамках пилотной программы разрешила открытие с 27 ноября по 6 декабря 15 торговых центров в разных районах страны. Об этом сообщила в четверг канцелярия израильского премьера.

«Правительственная комиссия по коронавирусу утвердила пилотную программу открытия рынков и торговых центров. Постановление вступит в силу спустя 24 часа с даты утверждения при условии одобрения парламентской комиссией», — говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что уже выбраны шесть торговых центров, которые откроются в Беер-Шеве, Иерусалиме, Кирьят-Бялике, Петах-Тикве и Рамат-Гане. Еще 9 будут определены посредством жеребьевки. Одновременно в соответствии с решением Минздрава в рамках пилотной программы планируется открыть в ограниченном режиме рынки на открытых площадках, а также разрешить работу семи музеев при условии предварительного заказа билетов, отмечается в сообщении.

Количество посетителей в торговых центрах будет ограничено до «одного человека на 7 кв. м», в каждом отдельном магазине смогут находиться одновременно не более 10 человек. По истечении 10 дней пилотной программы правительственная комиссия по коронавирусу подведет ее итоги и примет решение о возможности открытия остальных торговых центров на территории страны, закрытых из-за роста заболеваемости COVID-19 с середины сентября.

1 ноября в Израиле начался уже второй этап смягчения повторного карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного через неделю до тотального. В рамках предыдущего послабления ограничений 17 ноября в стране открылись торговые центры, работающие по принципу отдельных бутиков и лавок на открытой площадке. 24 ноября комиссия по коронавирусу разрешила ученикам 5 и 6 классов школ вернуться за парты с 24 ноября, ученикам 10, 11 и 12 классов — с 29 ноября, а 7, 8 и 9 классов — с 6 декабря.

Врачи выявили в Израиле за последние 24 часа 882 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 331 678. За сутки в стране умерли пять пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 2 826. Согласно сводке, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение в настоящий момент проходят 9 010 заразившихся коронавирусом, состояние 285 пациентов оценивается как тяжелое, 110 человек нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом.