В РФ впервые выявили больше 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умерли 496 пациентов, выздоровели более 26 тысяч.

На первом месте по числу новых заболевших — Москва (7918, почти на две тысячи больше, чем накануне).

Вчера российский оперштаб сообщал о 25 487 зарегистрированных за сутки пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 215 533 заразившихся коронавирусом, из них 38,5 тысячи скончались, более 1,71 миллиона вылечились.