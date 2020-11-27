В РФ впервые выявили больше 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в 85 российских регионах зафиксировали рекордные 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 496 пациентов, выздоровели более 26 тысяч.
На первом месте по числу новых заболевших — Москва (7918, почти на две тысячи больше, чем накануне).
Вчера российский оперштаб сообщал о 25 487 зарегистрированных за сутки пациентов с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 215 533 заразившихся коронавирусом, из них 38,5 тысячи скончались, более 1,71 миллиона вылечились.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016