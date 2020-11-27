Степанов верит, что локдаун поможет свести заболеваемость коронавирусом к нулю

Введение жесткого карантина в Украине сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости к нулю. Об этом во время последнего брифинга сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Однако, продолжил министр, локдаун повлияет и на экономику страны.
«С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю», — заявил он.
Степанов добавил, что сегодня в Украине есть все предпосылки для введения в стране жесткого локдауна — отрицательная эпидситуация и загруженность системы здравоохранения. Особые опасения в Минздраве вызывает период новогодних праздников из-за большого скопления людей.
Он отметил, что Министерство здравоохранения Ураины при введении карантинных ограничений исходит из способности медицинской системы предоставлять медпомощь.
«Перед введением ограничений мы опираемся на один показатель — способность медицинской системы предоставлять помощь. Если посмотреть, то по состоянию на пятницу при общем количестве 55,886 тыс. выделенных под COVID-19 коек занято 27,887 тыс. коек (49,9%). Ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Это единственный показатель, который влияет на введение локдауна», — сказал он.
«После введения карантина выходного дня мы рассчитывали на снижение динамики заболеваемости COVID-19. На следующей неделе, думаю, мы сможем четко сказать, достигли ли мы этого эффекта», — добавил министр.
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