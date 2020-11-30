Рада приняла лишь 7% законопроектов правительства

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы правительства Дениса Шмыгаля за первые девять месяцев работы.

Всего за период с 5 марта по 30 ноября правительством было подано в Верховную Раду 166 проектов законов. Из них принято (стали действующими законами) — 12 проектов. Таким образом производительность работы правительства за первые девять месяцев работы составила всего 7%.

При этом из 12 принятых правительственных законов половина — это ратификация соглашений, голосование за которые часто являются техническим вопросам и имеет поддержку различных фракций ВРУ.

Были приняты правительственные законопроекты об обеспечении питания военнослужащих, касательно производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, о предотвращении распространения коронавирусной болезни, о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов.

Показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля ныряли ниже, чем у Кабмина Гончарука. Правительством Гончарука за период с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 было подано 138 проектов законов, 31 из которых или 22% стали действующими законами.

Также показатели правительства Шмыгаля ниже, чем у правительства Гройсмана в первые девять месяцев работы. За период с 15 апреля по 15 декабря 2016 правительством было зарегистрировано 200 проектов законов, из которых было принято 60 проектов или 30%.

«7% принятых правительственных законов — это провал законодательной работы Кабинета министров. Но это вопрос не только к правительству, но и к монобольшинству, депутаты которого часто подменяют собой работу правительства. В частности, это проявилось во время пандемии коронавируса, когда вместо поддержки правительственных документов Рада сосредоточилась на принятии собственных законодательных инициатив. Такие низкие показатели поддержки правительственных законов является системной проблемой, которая не способствует нормальной работе ни правительства, ни Верховной Рады», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.