Рада в пятницу заслушает Шмыгаля по борьбе с коронавирусом

В пятницу в ходе «Часа вопросов к правительству» народные депутаты заслушают премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«В пятницу будет в стенах парламента премьер-министр Украины, который будет отчитываться по предложению, которое поступило от профильного комитета по вопросам здравоохранения... относительно выполнения постановления Верховной Рады, связанного с вышеобозначенной проблемой (касающейся профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, проведением вакцинации, обеспечением медицинских учреждений всем необходимым для противодействия COVID-19 — Ред.)», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

При этом он подчеркнул, что для того, чтобы оценить работу министра здравоохранения Максима Степанова, необходимо, прежде всего, заслушать его отчет.

«Здесь не я должен определять. Сначала надо заслушать отчет, что для себя определяет как победы или недостатки министр, а далее будем это обсуждать. Но если мы говорим в целом о ситуации, то это общая ответственность Кабинета министров», — отвечая на вопрос, какие Разумков видит достижения и неудачи Степанова.

Спикер также отметил, что на его голосование по вопросу об отставке Степанова будут влиять многие факторы, в том числе и его отчет о работе.

«Я буду ориентироваться на коллег, и на позицию профильного комитета. Много факторов, которые будут влиять на мое решение, в том числе и отчет министра, который мы с вами должны будем услышать. Думаю, что исходя из этого я и сформирую свою позицию», — подчеркнул он.