В Турции вводят комендантский час

Власти Турции приняли решение ввести комендантский час в будние дни в рамках борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«В будние дни вводится ограничение на выход на улицу с 21:00 до 05:00. Комендантский час будет также действовать с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Таким образом, в субботу и воскресенье все мы будем дома», — подчеркнул он.
Турция перешла в верхнюю часть списка стран по числу заразившихся коронавирусом за сутки, причем это число изменилось стремительно — с 7400 в прошлый четверг до субботнего рекорда, превысившего 30 тыс. человек. Причина — изменение методики учета заболевших, которых правительство Эрдогана ранее активно скрывало во имя работы туристической отрасли. Теперь же страна одним скачком оказалась на четвертом месте по темпам прироста Covid-19 в мире.
При этом медики уверены, что реальное число ежедневных заболеваний находится на уровне 50 тысяч, а ситуация с коронавирусом в Турции уже оказалась в глубоком кризисе, из которого можно выбраться лишь с помощью жесткого карантина на 2-4 недели, в том числе и для туризма.
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