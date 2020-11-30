Артем Сытник оказывает услуги иностранным политикам и поэтому остается на должности, - политолог

Причиной «непотопляемости» главы НАБУ Артема Сытника являются те услуги, которые он оказывает определенным зарубежным центрам влияния. В первую очередь речь идет о руководстве Демократической партии США.
Об этом заявил политический эксперт, Директор Украинского института политики Руслан Бортник.
«Видимо, играет роль участие Артема Сытника и вообще НАБУ в легализации так называемой „амбарной книги“ Партии регионов, что потянуло за собой осуждение ближайшего сподвижника Трампа Пола Манафорта. Можно предположить, что существуют какие-то договоренности касательно неприкасаемости Сытника, в которых участвовала элита Демократической партии, окружение Байдена. Но, возможно все проще, и дело в том, что Артем Сытник все это время активно поставлял западным партнерам необходимую информацию об украинских элитах, которая, в свою очередь, используется для контроля над ними», — полагает эксперт.
Именно поэтому Запад, по мнению политолога, не волнует неэффективность НАБУ в борьбе с коррупцией.
«Ни одного судебного приговора нет, но послов Большой семерки или Международный валютный фонд это абсолютно не волнует. Им безразлично, что вся антикоррупционная система не способна обеспечить ни одного приговора крупному чиновнику хотя бы уровня министра или депутата. Никто не наказан, но их это абсолютно не волнует. Однако их волнует то, что новый человек в кресле директора НАБУ может быть не таким удобным и полезным для них как Артем Сытник», — полагает Бортник.
Напомним, что еще в августе назначение Артема Сытника директором НАБУ было признано неконституционным. Однако, несмотря на это, он до сих пор остается на должности.
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