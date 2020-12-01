В «Слуге народа» прокомментировал слухи об отставке Степанова

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.
Об этом Корниенко сказал в интервью hromadske.
«Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо», — отметил он.
Председателю партии также неизвестно о намерениях внести в парламент решение об отставке министра здравоохранения.
«Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи », — сказал Корниенко.
Он также добавил, что сейчас премьер может предлагать увольнять министров или же последние могут написать заявление по собственному желанию. «Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все продолжают работать», — заявил глава «слуг».
Отметим, что отправить в отставку министра может также и Верховная Рада. Для этого нужно зарегистрировать соответствующее постановление, которое во время голосования должны поддержать 226 депутатов.
Напомним, в пятницу 6 декабря во время часа вопросов к правительству Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, а часть депутатов требует его отставки.
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