Турция поддержала инициативу Украины по «крымской платформе»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анкаре о поддержке инициативы по «крымской платформе».

«Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу «крымской платформы», — написал Чавушоглу в Twitter.

Ранее Кулеба заявил, что международный саммит «крымской платформы», на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украина предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии и США.