Глава посольства США заявила о поддержке Крымской платформы

Надо сделать большее, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее незаконную оккупацию Крыма, поэтому США решительно поддерживают Крымскую платформу, и будут тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки, заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
«К сожалению, агрессия России против Украины простирается за пределами Крыма. Как мы все знаем, на Донбассе войска, руководимые Россией, продолжают убивать украинцев на их собственной территории, и Россия стремится использовать ее незаконную оккупацию Крыма, чтобы оправдать ограничение доступа к Черному морю и Азовскому морю. Но мы знаем, что надо сделать большее, чтобы привлечь Россию к ответственности, и поэтому Соединенные Штаты решительно поддерживают Крымскую платформу, и мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки», — сказала Квин на учредительном форуме экспертной сети Крымской платформы в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Она подчеркнула, что США считают незаконную оккупацию Крыма Россией преступлением, которое нельзя игнорировать и которое нельзя забыть.
Квин добавила, что широко распространенные репрессии и нарушения прав человека в Крыму должны и дальше разоблачаться и активно приниматься меры по отношению к ним, а те, кто совершил эти преступления, должны быть притянуты к ответственности. Она заверила, что Соединенные Штаты продолжат говорить о нарушениях России в Крыму.
«Мы продолжим использовать наши санкции, связанные с Украиной, которые мы ввели в прошлом против лиц, совершающих нарушения прав человека в Крыму. И мы продолжим выступать за освобождение крымских политических заключенных. Мы продолжим призывать к справедливости для жертв насильственных исчезновений и мы будем освещать нарушения против крымскотатарского сообщества, когда бы и где бы мы не слышали о них», — отметила Квин.
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