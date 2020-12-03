Три страны объяснили бойкот встречи с делегацией оккупированного Донбасса

США, Великобритания и Эстония объяснили бойкот встречи с делегацией оккупированного Донбасса в Совбезе ООН, инициированную Россией, тем, что считают данное мероприятие попыткой исказить реалии конфликта на юго-востоке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте постпредства США в ООН.
«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте», — сказано в заявлении.
США, Великобритания и Эстония отметили, что стороны подтверждают необходимость соблюдения минских соглашений, а также выражают приверженность мирному урегулированию конфликта при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для достижения прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом», — добавляется в заявлении.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины, США, Великобритании, Франции, ФРГ, Эстонии и Бельгии бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
2 декабря в Совете Безопасности ООН прошла неформальная встреча, посвященная исполнению минских соглашений. В ней приняли участие полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель Донецкой народной республики в контактной группе, а также глава так называемого МИД ДНР Наталья Никонорова.
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