В США зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

Число людей, умерших в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, превысило за минувшие сутки пиковые показатели, установленные весной этого года. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.
По ее сведениям, за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах умерли 2 760 человек. Таким образом был обновлен антирекорд, установленный 15 апреля этого года, когда в течение 24 часов из-за коронавируса умерли в США 2 752 человека.
Ранее эта же газета сообщила, что в среду впервые с начала пандемии число пациентов, находящихся в американских больницах с подтвержденным COVID-19, превысило 100 тыс. Из них почти 20 тыс. находятся в отделениях реанимации.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, умерли 273 316 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
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