В Лос-Анджелесе ввели домашнюю изоляцию для всех жителей города

Власти Лос-Анджелеса, одного из мегаполисов в США, объявили о введении обязательной домашней изоляции для всех жителей города из-за роста случаев заболеваемости COVID-19, говорится в постановлении, в котором также перечисляются многочисленные исключения из предписанного.
Как сообщается в документе, опубликованном на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, «город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту», после которого количество госпитализаций начнет превышать возможности больничного фонда. «Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной», — говорится в постановлении.
По решению мэра, постановление, введенное ранее летом, временно заменяется другим приказом, «необходимым для защиты жизни и имущества Лос-Анджелеса», который вступает в силу незамедлительно.
«Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома», — говорится в приказе. Для бездомных власти должны предоставить временное укрытие. Покидать место проживания можно только в случае необходимости. Согласно проставлению, все предприятия и компании, требующие личного присутствия сотрудников и не подпадающие под исключения, должны приостановить свою деятельность.
Однако приказ предусматривает широкий перечень исключений. В частности продолжат работу медучреждения, продовольственные магазины, заправки, автомастерские, финансовые учреждения и многое другое. Граждане имеют право пользоваться их услугами по мере необходимости и соблюдением эпидемиологических мер.
Как отмечается, нарушение правил постановления может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение.
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