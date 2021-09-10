В Лос-Анджелесе обязали привиться от коронавируса школьников

Совет по образованию Лос-Анджелеса одобрил требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для учащихся с 12 лет, чтобы посещать очные занятия. Об этом говорится на сайте объединенного школьного округа Лос-Анджелеса.

Привиться должны все учащиеся, достигшие возраста 12 лет. Пройти полный курс вакцинации необходимо до 10 января 2022 года. Это требование не распространяется на лиц, имеющих медотвод и другие медицинские противопоказания.

Нововведение касается тех, кто учится в объединенном школьном округе Лос-Анджелеса — втором по размеру школьном округе США. Это около 600 тыс. человек, в основном латиноамериканцы. Сейчас местные власти еженедельно проводят проверки среди учащихся и сотрудников образовательных организаций, требуя ношения масок как в помещении, так и на улице. Кроме того, привиться обязали всех сотрудников этих учреждений.

После прохождения вакцинации подтверждающие документы необходимо будет загрузить в систему Daily Pass в Los Angeles Unified.

Ранее к аналогичным мерам прибег соседний город Калвер-Сити, который обязал вакцинироваться 7 тыс. учащихся, пишет агентство Associated Press.

С середины июля до середины августа в округе Лос-Анджелеса выросла заболеваемость COVID-19 среди детей, пишет агентство со ссылкой на директора Департамента общественного здравоохранения округа Барбару Феррер. По ее словам, нововведение поддержало большинство членов школьного совета Лос-Анджелеса, поскольку это разумная мера и важный шаг для продолжения обучения в очном формате.

В июне Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса, разрешив прививать от инфекции. По данным организации, эта возрастная группа менее подвержена тяжелой форме течения заболевания, поэтому ее следует прививать не так срочно, как пожилых людей и врачей. Ранее в ВОЗ полагали, что прививать детей от COVID-19 не нужно из-за отсутствия достаточного количества данных о применении среди них вакцины.