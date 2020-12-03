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Рада ввела штраф за несоблюдение сроков предоставления ответа на запрос депутата местного совета

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Рада ввела штраф за несоблюдение сроков предоставления ответа на запрос депутата местного совета

Верховная Рада ввела штраф от 1 700 до 4 250 гривен (от 100 до 250 необлагаемых минимумов граждан) за несоблюдение сроков предоставления ответа на запрос депутата местного совета или за предоставление ложной или неполной информации в ответ на него.

За принятие законопроекта № 3381 за основу проголосовали 309 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Предлагается установить административную ответственность за соответствующие нарушения.

Повторное на протяжении года совершение данного нарушения влечет наложение штрафа на должностных лиц от 4 250 до 6 800 гривен (250 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Законопроектом предлагается ввести штраф от 170 до 425 гривен (от 10 до 25 необлагаемых минимумов граждан) за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращение депутата местного совета или за предоставление ложной или неполной информации в ответ на него, за повторное — от 425 до 850 гривен (от 25 до 50 необлагаемых минимумов граждан).

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Также предлагается наделить уполномоченных лиц аппарата соответствующего сельского, поселкового, городского совета, исполнительного аппарата соответствующего совета, секретариата Киевского городского совета правом составлять протоколы о соответствующем административном правонарушении, а судьям районных, районных в городе, городских или городских районных судов предоставить полномочия рассматривать дела о таком административном правонарушении.

Верховная Рада, местные советы, депутат
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