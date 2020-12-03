Бывший «смотрящий» по Киеву Столар контролирует 4 компании по строительству жилья

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Столар является совладельцем не менее четырех девелоперских компаний, работающих на рынке первичной недвижимости Киева.
Об этом говорится в статье на Экономической правде.
В частности, по словам источников ЭП, Столар единолично контролирует компанию ENSO. В пресс-службе ENSO заверили, что Столар не имеет отношения к компании.
Вместе с президентом холдинговой компании «Киевгорстрой» Игорем Кушниром Столар строит жилье под девелопментом BudCapital и IB Alliance.
Финансирование работ одного из жилых комплексов IB Alliance — «Диброва Парк» — осуществляет президент инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group и сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий. Столар является близким другом Степана Черновецкого.
Представители Черновецкого в комментарии изданию уточнили, что ни со Столаром, ни с Кушниром Степан совместных бизнес-проектов не имеет, но признали, что сын экс-мэра Киева владеет частью «Дибровы парк».
Крупнейшей девелоперской компанией Столара по объему строящегося жилья является bUd development. Компаньонами Столара в bUd development являются Кушнир и соучредительница другой крупной строительной компании Stolitsa Group Владислава Молчанова. В 2016 году журналисты программы «Схемы» засняли, как Столар и Кушнир летели одним чартерным рейсом из Лондона.
1 октября в офисе bUd development провела обыски Служба безопасности Украины. Следствие подозревает менеджмент компании в уклонении от уплаты налогов, из-за чего государство за три года недополучило 500 млн грн.
По словам собеседников издания, обыски могут быть элементом «войны» нынешнего «смотрящего» по Киеву Дениса Комарницкого с бывшим «смотрящим» Столаром.
О роли Столара в качестве «серого кардинала» столицы стало известно благодаря журналистским расследованиям и заявлениям бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и экс-премьера Алексея Гончарука.
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