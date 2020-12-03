Facebook и Instagram будут удалять посты с дезинформацией о вакцине от коронавируса

Публикации в Facebook и Instagram, содержащие ранее опровергнутую специалистами информацию о вакцинах от коронавируса, будут удаляться. Об этом в четверг сообщила корпорация Facebook, которой принадлежат обе соцсети.

«Учитывая последние новости о выходе вакцин от COVID-19 по всему миру, в ближайшие недели мы начнем удалять ложные заявления об этих вакцинах, уже опровергнутые экспертами общественного здравоохранения, в Facebook и Instagram», — говорится в пресс-релизе компании. К подлежащим удалению сведениям относятся теории заговора и не соответствующие действительности данные «о безопасности, эффективности, составе и побочных эффектах вакцин».

«Так как времени прошло немного и факты о вакцинах от COVID-19 будут продолжать появляться, мы будем регулярно обновлять типы сведений, которые мы будем удалять, на основании рекомендаций органов здравоохранения по мере того, как мы будем узнавать больше», — подчеркнули в Facebook.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.