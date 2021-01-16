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В Facebook и Instagram снова заработали аккаунты Трампа

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В Facebook и Instagram снова заработали аккаунты Трампа

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram снова заработали после недавней блокировки. Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Официальных комментариев о восстановлении страниц сейчас нет.

По мнению Цукерберга, блокировка была необходима для мирной передачи власти победившему на выборах демократу Джо Байдену, поскольку Трамп намерен использовать свои полномочия, для того чтобы помешать Байдену. «Мы считаем, что существуют большие риски в случае использования президентом наших сервисов», — заявил Цукерберг.

Как считает основатель соцсети, Трамп своими сообщениями скорее потворствовал тем, кто собирался штурмовать Капитолий. По этой причине было решено удалить его публикации, чтобы не провоцировать новые беспорядки.

Тогда же был заблокирован аккаунт Трампа в социальной сети Twitter. В руководстве компании объяснили это публикацией сообщений, которые противоречили правилам соцсети. При этом в Twitter пообещали, что вернут президенту доступ через 12 часов после того, как он удалит ненадлежащие посты. Сейчас аккаунт Трампа в Twitter остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче.

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Сторонники Трампа штурмовали здание конгресса 6 января. Они требовали пересмотреть итоги недавних выборов, где большинство голосов набрал соперник Трампа, кандидат от Демократической партии Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, против участников штурма возбудили более 100 уголовных дел.

Facebook, Дональд Трамп, Instagram
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