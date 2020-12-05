Аргентина вводит «налог миллионера» для борьбы с COVID-19

Аргентина ввела новый налог для самых богатых граждан на оплату предметов медицинского назначения и мер помощи в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Единовременный сбор, получивший название «налог миллионера», был принят сенаторами в пятницу 42 голосами за, против выступили 26.

Налог придётся платить тем аргентинцам, у кого есть активы на сумму более 200 миллионов песо (2,5 миллиона долларов), а это около 12 000 человек.

В Аргентине на сегодня около 1,5 миллиона случаев заражения и почти 40 000 смертей от коронавируса. Прогрессивная ставка на активы на территории Аргентины — до 3,5%, до 5,25% — за пределами страны.

Страна сильно пострадала от пандемии. Меры коронавирусной изоляции еще больше ослабили экономику, и без того борющуюся с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным государственным долгом. Аргентина находится в рецессии с 2018 года.