Сын Шумахера стал чемпионом «Формулы-2»

Мик Шумахер, немецкий гонщик команды Prema и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, выиграл сезон 2020 года в «Формуле-2».

Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер пришел к финишу 18-м. Его главный соперник за титул — британец Каллум Айлотт из UNI—Virtuosi — стал десятым и не смог догнать Шумахера в общем зачете. У Шумахера по итогам чемпионата 215 очков, у Айлотта — 201 балл.

Для 21-летнего Шумахера это второй титул в профессиональной карьере. В 2018 году он стал чемпионом «Формулы-3». В следующем году Шумахер-младший продолжит карьеру в «Формуле-1» и присоединится к американской команде Haas. Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.