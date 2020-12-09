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Суд в очередной раз обязал Генпрокурора забрать у НАБУ дело судей ОАСК

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Суд в очередной раз обязал Генпрокурора забрать у НАБУ дело судей ОАСК

Печерский районный суд Киева принял решение в ответ на обращение Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая просила разъяснить ей порядок выполнения решения от 04.08.2020, касающегося передачи дела судей Окружного админсуда Киева от НАБУ другому следственному органу. Печерский суд снова подтвердил, что дело ОАСК, согласно нормам процессуального законодательства, не может расследоваться НАБУ. А, значит, Генпрокурор должна немедленно выполнить предыдущие решение и передать дело другому органу согласно подследственности. Об этом идет речь в решении суда от 09.12.2020, копию которого журналистам предоставил адвокат судей ОАСК Андрей Заяц.

«Еще 4 августа Печерский суд постановил, что криминальное производство относительно так называемых „пленок“ должно быть передано другому правоохранительному органу, поскольку инкриминируемые статьи неподследственны НАБУ. В дальнейшем указанное решение было пересмотрено Киевским апелляционным судом и Верховным судом, которые подтвердили его законность. Вместо того, чтобы выполнить данное решение, генпрокурор обратилась с письмом в Печерский райсуд за разъяснениями, как именно она должна его выполнять. И 9 декабря Печерский суд в ответ на заявление Генерального прокурора Венедиктовой объяснил ей, что нужно просто выполнить то решение, которое было написано простым и четким языком, и которое давно должно было быть выполнено» — рассказал адвокат, показав документы.

В новом решении суда отмечается, что Генпрокурор не нуждается в дополнительных разъяснениях.

«Суд считает, что постановление Печерского районного суда города Киева от 04.08.2020 года в части определения подследственности за конкретным органом или изменение подсудности в разъяснении не нуждается... В частности, в постановлении четко указано, что «Национальное антикоррупционное бюро Украины не может выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве, а подследственность в нем следует определять или за следователями органов национальной полиции, или за следователями органов безопасности, или, исходя из статуса субъектов уголовных правонарушений, за следователями государственного бюро расследований», — отмечается там.

«Разъяснить, что решение Печорского районного суда от 04.08.2020 по делу № 757/32221/20-к вступило в законную силу с момента его провозглашения и подлежит немедленному исполнению, путем принятия соответствующего процессуального решения Генеральным прокурором», — подчеркивается в резолютивной части решения от 9 декабря.

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Адвокат Заяц убежден, что данное решение все-таки будет выполнено Генпрокуратурой, поскольку это, прежде всего, в интересах следствия.

«НАБУ не может расследовать данное дело, потому что это нарушает процессуальные нормы. Если дело останется в подследственности НАБУ, в дальнейшем все собранные в данном уголовном производстве доказательства будут признаны недопустимыми, так как собраны неуполномоченным органом», — отметил юрист.

Напомним, в НАБУ считают, что председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и еще 5 судей этого суда, а также глава ГСА Зиновий Холоднюк действовали в рамках преступной организации и имели целью захват госвласти. Несмотря на то, что речь не не о коррупционном правонарушении, дело не было передано другим органам, которые расследуют именно преступления против государства.

НАБУ, ОАСК, Ирина Венедиктова
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