НАБУ и САП закрыли дело о недостоверном декларировании имущества Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура из-за решения Конституционного Суда об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации закрыли дело по такому факту в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Об этом Українським Новинам сообщили в антикоррупционных органах.
«Закрыли из-за решения Конституционного Суда», — сказал собеседник.
Дело расследовалось с мая по статье 366-1 Уголовного кодекса.
Расследование прекращено из-за отмены КС уголовной ответственности.
Напомним, в мае Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
27 октября Конституционный Суд признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.
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