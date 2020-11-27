НАБУ и САП закрыли дело о недостоверном декларировании имущества Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура из-за решения Конституционного Суда об отмене ответственности за декларирование недостоверной информации закрыли дело по такому факту в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом Українським Новинам сообщили в антикоррупционных органах.

«Закрыли из-за решения Конституционного Суда», — сказал собеседник.

Дело расследовалось с мая по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Расследование прекращено из-за отмены КС уголовной ответственности.

Напомним, в мае Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации.