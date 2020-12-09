Приватбанк судится с банком в Израиле из-за Коломойского

Приватбанк подал иск против одного из крупнейших банков Израиля — Израильского Банка Дисконт — по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

«18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл, которые были незаконно выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете Israel Discount Bank», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Приватбанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД «незаконному присвоению денежных средств Приватбанка и нарушением своих обязанностей, позволив осуществлению очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании средств».

«Приватбанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска Приватбанка без неоправданных задержек и без привязки к делам в Англии и США, касающихся других убытков, понесенных Приватбанком из-за других мошеннических схем», — сообщает пресс служба.

Теперь ИБД обязан предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к выводу из Приватбанка более 600 млн долл путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.