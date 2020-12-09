Приватбанк судится с банком в Израиле из-за Коломойского

Приватбанк подал иск против одного из крупнейших банков Израиля — Израильского Банка Дисконт — по подозрению в содействии мошенническим действиям бывших владельцев украинского финучреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
«18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл, которые были незаконно выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете Israel Discount Bank», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Приватбанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием ИБД «незаконному присвоению денежных средств Приватбанка и нарушением своих обязанностей, позволив осуществлению очевидно мошеннических перечислений средств на банковский счет ИБД в Израиле, и за несовершение никаких действий для отказа или блокирования таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании средств».
«Приватбанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска Приватбанка без неоправданных задержек и без привязки к делам в Англии и США, касающихся других убытков, понесенных Приватбанком из-за других мошеннических схем», — сообщает пресс служба.
Теперь ИБД обязан предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к выводу из Приватбанка более 600 млн долл путем их перечисления на банковский счет, открытый в ИБД.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016