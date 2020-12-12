МИД выразил протест против новых российских санкций

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры», говорится в заявлении МИД Украины.

«МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», — сказано в заявлении.

Отмечается, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

«Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины.

Всего в перечне значатся 849 физических лиц. В последнюю версию списка были добавлены, в том числе, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также туда попали депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.