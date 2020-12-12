Россия расширила санкционный список в отношении Украины

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в перечне значатся 849 физических лиц. В последнюю версию списка были добавлены, в том числе, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также туда попали депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.
В октябре 2018 года российский президент Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Своим указом Путин поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции, а также решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести и «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер».
1 ноября того же года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях в отношении Украины. Под санкции попали 322 физлица и 68 юрлиц. Среди тех, кто попал под ограничения были глава МВД Арсен Аваков, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына экс-президента Петра Порошенко. Также санкции коснулись судей Конституционного суда, депутатов Верховной Рады восьмого созыва, бизнесменов и чиновников администрации президента.
Среди компаний под санкциями оказались организации финансового, продовольственного, химического, металлургического и других секторов. Ограничения затронули структуры олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Санкции подразумевают заморозку безналичных средств, имущества, находящегося на территории России, а также запрет на перевод денег из России.
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