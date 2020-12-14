Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%.
Об этом сообщает OpenDataBot.
В 2020 году больше всего должников появилось в таких категориях:
"Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям", - говорится в сообщении.
Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление Инспекции по парковке.
Какие ограничения возможны из-за попадания в реестр должников:
Проверить человека в реестре должников можно, добавив Опендатабот в любом мессенджере и направить боту ИНН.
Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%.
Об этом сообщает OpenDataBot.
В 2020 году больше всего должников появилось в таких категориях:
Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросло на 36% за год (57 тысяч человек).
Взыскание средств (например, кредиты) - на 24% за год (150 тысяч человек).
Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 тысяч).
Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 тысяч).
"Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям", - говорится в сообщении.
Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление Инспекции по парковке.
Какие ограничения возможны из-за попадания в реестр должников:
Запрет на выезд из страны;
Блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета;
Запрет на продажу и покупку авто и недвижимости;
Взыскание задолженности со всех официальных доходов.
Проверить человека в реестре должников можно, добавив Опендатабот в любом мессенджере и направить боту ИНН.