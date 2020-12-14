В Испании 104-летняя женщина вылечилась от COVID-19

104-летняя жительница Испании вылечилась после заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник телеканал Antena 3.
По его информации, женщину выписали из больницы Мадрида после двухнедельной госпитализации. Она стала 4149-м пациентом лечебного учреждения, выздоровевшим после инфекции. Сейчас в этой больнице на лечении находятся около 100 человек с коронавирусом.
С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 1,7 млн случаев заражения, свыше 47 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая 2021 года.
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