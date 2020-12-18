В Боснии возбудили дело в связи с подаренной Лаврову украинской иконой

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения подаренной председателем Президиума БиГ Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову позолоченной иконы 18 века из Луганска. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры.

«Дипломатическая нота в прокуратуру БиГ не поступала. Заведено дело, будет проведена проверка», — сообщила пресс-служба прокуратуры. Прокуратура отмечает, что завела дело на основании информации, полученной от главы МИД БиГ Бисеры Туркович, в которой сообщается о поступившей в МИД ноте украинского посольства.

Ранее Туркович сообщила, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову в ходе его визита 14 декабря. По словам министра, посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Представитель мусульманской части населения БиГ министр Туркович заявила, что будет «добиваться возвращения иконы Украине».

Как сообщило агентство СРНА, Додик подарил Лаврову позолоченную икону 18 века, написанную в Луганске. Агентство разместило фото образа, предположительно, Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».