Россия вернет икону, подаренную Лаврову в Боснии

В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине возвратят дарителям для уточнения ее истории.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД своей страны.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.

В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была найдена в Луганске. Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало объектом культурного наследия Украины.