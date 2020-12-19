Россия вернет икону, подаренную Лаврову в Боснии

В МИД РФ заявили, что икону, подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине возвратят дарителям для уточнения ее истории.
«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — сообщают российские СМИ со ссылкой на МИД своей страны.
Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины заявила, что проверит информацию от МИД страны в связи с иконой, подаренной в ходе визита в страну Лаврову.
В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в минувший понедельник посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была найдена в Луганске. Посольство Украины в Сараево 16 декабря направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую назвало объектом культурного наследия Украины.
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