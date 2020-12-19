Казахстан начал вакцинацию добровольцев собственным препаратом

В Казахстане началась вакцинация от коронавируса 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом QazCovid-in, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

«К настоящему времени НИИ (Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области — Ред.) проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in (...). Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз», — говорится в сообщении на сайте премьера.

«До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз», — отмечается в сообщении.