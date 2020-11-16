Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Молдовы, председателя оппозиционной партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов», — написал Зеленский на своей странице в Twitter в понедельник утром.

Как сообщалось, Санду одерживает победу во втором туре президентских выборов, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам, за Санду проголосовало на выборах в воскресенье 938 тыс. 390 избирателей, что составляет 57,63% голосов, в то время как за действующего президента Игоря Додона проголосовало 689 тыс. 980 избирателей, что составляет 42,37%. Таковы данные после подсчета голосов на 99,86% участков — 2140 из 2143. Осталось подсчитать голоса на трех участках в США.

Мандат Додона истекает 23 декабря. Инаугурация нового президента состоится сразу после этой даты.