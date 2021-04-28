Президент Молдовы распустила парламент

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Досрочные выборы в стране назначены на 11 июля.
«Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента», — сказала президент на брифинге.
Неделей ранее КС Молдовы разрешил главе государства распустить парламент. Поводом для роспуска суд признал тот факт, что парламент не сумел сформировать правительство в течение трех месяцев.
В ответ парламент, контроль над которым сохранил бывший президент страны Игорь Додон, принял декларацию о том, что он не признает решение КС. После этого Санду призвала граждан быть готовыми выйти на улицы, чтобы отстоять право на демократические свободы и проведение досрочных выборов.
Санду требовала роспуска парламента сразу с момента своей инаугурации в конце прошлого года. По мнению наблюдателей, глава страны заинтересована расширить представительство своей партии в законодательном органе.
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