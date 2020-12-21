Украинцы не верят в гривну и рост благосостояния в следующем году

У украинцев преимущественно негативные ожидания по развитию социально-экономической ситуации в стране в 2021 году.

Об этом сказал аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов, представляя в Укринформе результаты общенационального репрезентативного опроса.

«Мы спросили у украинцев, как они считают, состоится ли улучшение социально-экономического положения граждан в 2021 году. Здесь также представлены ожидания по преодолению эпидемии коронавируса», — сказал Шаповалов.

По его словам, только 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов. В отношении борьбы с пандемией мнения разошлись, 45% украинцев считают, что эпидемия будет преодолена, 46% — что нет.

Негативные ожидания украинцы имеют также и относительно наступления мира на Донбассе, улучшения ситуации с верховенством права и снижения уровня преступности. Около 20% верят, что в 2021 году на Донбассе воцарится мир, в наказание коррупционеров верят только 10% граждан, столько же — в снижение уровня преступности. Несколько больше, 18%, ожидают в 2021 году улучшения ситуации со справедливым правосудием.

Общенациональный опрос проведен Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он совершен методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.