Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его

В ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его.

«Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество», — рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в ГУ Нацполиции Киевской области.

По предварительной информации злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.