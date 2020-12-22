Компания «Датагруп» покупает Volia

Национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг компания «Датагруп» достигла договоренности о приобретении 100% национального провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее «Воля Кабель»), сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе «Датагруп».

«Датагруп» достигла договоренности о приобретении в Украине 100% группы компаний Volia при полной поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

EEGF II является единственным финансовым инвестором «Датагруп» с долей 96,13% вместе с генеральным директором компании Михаилом Шелембой, доля которого составляет 3,87%.

Соглашение подлежит официальному одобрению со стороны регуляторных органов.