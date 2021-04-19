ЕБРР дал $65 млн «Датагруп» на покупку Volia и модернизацию сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет компании «Датагруп» кредит в размере $65 млн в гривневом эквиваленте, говорится в общем релизе банка и оператора, распространенном в понедельник.
Отмечается, что кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее «Воля Кабель»).
«Мы рады объявить о сотрудничестве с ЕБРР, результатом которого стало получение финансирования на сумму $65 млн. Эти средства будут инвестированы в бизнес для поддержания его роста и развития — приобретение компании „Воля“ и полномасштабную модернизацию сети. Это финансирование поддерживает наши планы развития и позволит сделать нашу сеть самой современной на телекоммуникационном рынке Украины, поднять качество услуг на новый уровень и превзойти ожидания потребителей в качестве их надежного партнера. Мы считаем, что это только начало долгосрочного сотрудничества с ЕБРР и с нетерпением ждем многочисленных новых возможностей и масштабных проектов в будущем», — цитируется в сообщении гендиректор и акционер «Датагруп» Михаил Шелемба.
По мнению управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, украинские потребители вскоре почувствуют положительные результаты объединения компаний «Датагруп» и «Воля».
«Это слияние создаст достаточно масштабную платформу, которая необходима для привлечения существенных капитальных инвестиций в модернизацию украинской инфраструктуры „последней мили“ и общегосударственной волоконно-оптической инфраструктуры... Успех „Датагруп“ и „Воли“ будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины и росту объема прямых иностранных инвестиций», — отметила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна.
В рамках сотрудничества с ЕБРР «Датагруп» также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.
Как сообщалось, в декабре-2020 «Датагруп» достигла договоренности о приобретении 100% группы компаний Volia при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.
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